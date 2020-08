Une petite mise à jour pour iMovie sur Mac et iOS

Dans la foulée de la sortie de Final Cut Pro 10.4.9 , Apple a également mis en ligne une petite mise à jour pour son application iMovie, son logiciel de montage destiné à un public plus amateur. L'application passe en version 10.1.15 sur le Mac, et en version 2.2.10 sur iOS. Sur le Mac, cinq nouveaux filtres font leur apparition pour(BD, BD mono, BD vintage, BD sépia et Encre), et Apple promet une amélioration de la stabilité générale. Sur iOS, trois nouveaux filtres font leur apparition (BD, BD mono et Encre) et on peut également découvrir 25 nouvelles bandes-son. Apple promet également quelques corrections de bugs.Ces mises à jour sont disponibles dès ce soir sur les App Stores d'iOS et du Mac. Contrairement à Final Cut Pro, rappelons qu'iMovie est une application gratuite aussi bien sur le Mac que sur l'iPhone ou l'iPad.