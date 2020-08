Une sixième version bêta pour iOS 14

Plus les versions bêtas d'iOS 14 avancent, moins les nouveautés sont nombreuses. Deux semaines après la sortie de la cinquième version bêta d'iOS 14, une sixième version de travail a été envoyée par Apple aux développeurs hier soir. On détecte une nouvelle modification de l'interface permettant de régler une alarme, désormais encadrée en jaune pour mieux montrer qu'il est toujours possible de faire défiler les heures et les minutes verticalement. Autre nouveauté, un réglage d'accessibilité pour les AirPods a fait son apparition pour permettre de « Suivre l'iPhone », c'est à dire d'utiliser l'audio spatial pour donner l'impression à l'utilisateur que le son de ses écouteurs provient de son téléphone. Cette nouveauté n'est en revanche pas encore fonctionnelle.Nous voici presque au mois de septembre, et la sortie d'iOS 14 approche. L'année dernière, la version finale d'iOS 13 était sortie le 19 septembre mais Apple pourrait choisir de prendre un peu plus son temps cette année, l'iPhone 12 étant en retard et étant plutôt attendu pour le mois d'octobre. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés d'iOS 14 sur cet article