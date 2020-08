iPhone 12 Pro : le scanner LiDAR et les 120 Hz en fuite ?

L'intégration d'un écran 120 Hz à l'iPhone 12 Pro fait l'objet de nombreuses incertitudes et les copies d'écran en fuite publiées par Jon Prosser cette nuit ne vont malheureusement pas mettre fin au débat. Vraisemblablement prises sur un prototype de test (d'où la mention "PVT", pour), les images nous montrent bien un réglage permettant d'activer leet lepour passer dynamiquement de 60 Hz à 120 Hz, ce qui désigne sans nul doute possible la technologie ProMotion, mais les petites lignes invitent l'utilisateur à vérifier si son modèle de test est bien équipé d'un écran compatible. En clair, il existe des prototypes avec et sans technologie ProMotion.Ces images sont sans doute réelles : la version en mode sombre a également été publiée par EverythingApplePro , et Jon Prosser nous montre même les menus en fonctionnement sur un prototype en vidéo (dans des conditions d'éclairage ne permettant pas de distinguer le design de l'iPhone, camouflé dans une coque, en dehors de la taille de son encoche qui reste inchangée). Ces copies d'écran nous prouvent qu'Apple a bien prévu d'intégrer la technologie ProMotion à ses smartphones haut de gamme cette année, mais elles nous montrent également que cette intégration n'était pas une certitude au moment de l'élaboration du prototype en question.Les réglages de ce prototype offrent également d'autres informations au sujet des capteurs des prochains modèles d'iPhone. On y voit sans surprise une mention du scanner LiDAR déjà intégré à l'iPad Pro un peu plus tôt cette année, Apple précisant qu'il sera utile pour l'auto focus et la détection de personnes en mode vidéo et en mode nuit. On y voit également un réglage pour activer les ralentis en 4K à 120 ou 240 images par seconde (l'iPhone 11 Pro se contente de la 1080p), ainsi qu'un mode pour améliorer le rendu du mode nuit lorsque l'iPhone est fixé sur un pied.Confirmant la véracité de toutes ces informations, EverythingApplePro a ajouté quelques indiscrétions sur l'iPhone 12 Pro Max, qui sera doté d'un écran de 6,7" (contre 6,5" pour l'iPhone 11 Pro Max) : il conserverait une résolution de 458 ppp et afficherait ainsi une définition de 2 788 x 1 284 pixels. Le chargeur des nouveaux modèles d'iPhone serait bien de 20 W, mais il ne serait plus fourni en standard avec le téléphone comme l'affirment de nombreuses rumeurs depuis quelques mois.Rappelons que le développement de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro a pris du retard : Apple a déjà officiellement confirmé que la présentation de ces nouveaux modèles se ferait un peu plus tard que d'habitude, ce qui devrait nous emmener au mois d'octobre. Encore quelques semaines de rumeurs !