Apple préparerait bien son propre chargeur Qi

Apple a officiellement abandonné ses travaux sur la technologie AirPower en mars 2019 et la firme de Cupertino ne dispose donc toujours pas de chargeur Qi de sa propre marque à son catalogue. Cela devrait bientôt changer, selon Mark Gurman qui affirme sur Bloomberg qu'Apple se serait rabattue sur un chargeur sans fil, sans plus de détails sur ce à quoi nous attendre. Le journaliste, dont les sources sont généralement très fiables, rejoint ainsi Ming-Chi Kuo qui affirmait la même chose en début d'année. L'analyste précisait alors que le chargeur serait plus petit ; il est donc possible qu'il ne puisse accueillir qu'un seul appareil à la fois, contrairement à AirPower dont la spécificité était justement de pouvoir recharger jusqu'à trois appareils simultanément.

Le chargeur AirPower

Sans offrir autant que la technologie AirPower, le futur chargeur sans fil d'Apple pourrait comporter quelques spécificités pour se démarquer de la concurrence. Il est notamment possible qu'Apple y intègre des aimants pour faciliter un positionnement parfait avec l'iPhone — une récente fuite nous avait en effet montré une coque destinée à l'iPhone 12 disposant d'une multitude de petits aimants. Côté calendrier, une annonce à l'occasion de la présentation de l'iPhone 12 en octobre semble plutôt probable, d'autant plus que la prochaine gamme de smartphones d'Apple pourrait être la première à être vendue sans chargeur