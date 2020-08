Plans : Apple va inaugurer son propre système de notes

Apple veut s'affranchir des services tiers au sein de son application Plans et si la première étape consiste à mettre au point ses propres cartes , l'étape suivante consiste à créer sa propre base de données de points d'intérêt. Avec la dernière version bêta d'iOS 14, certains utilisateurs ont constaté qu'Apple Maps s'est débarrassé des tiers comme Yelp, TripAdvisor et Foursquare.À la place, Apple a inauguré son propre système de recommandation pour les commerces, avec la possibilité de voter positivement ou négativement selon plusieurs critères (produits, service, etc.). Apple offre également la possibilité aux utilisateurs (de plus de 13 ans) qui le souhaitent de soumettre leurs propres photos des lieux concernés, ces photos étant alors validées manuellement par Apple et montrées aux autres utilisateurs consultant la fiche du point d'intérêt.

Captures par @BeauGiles

Seuls certains utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité au sein de la version bêta d'iOS 14 pour le moment. Le test ne fait que commencer, mais il ne fait aucun doute que cette petite nouveauté sera généralisée avec une future mise à jour d'iOS et de l'application Plans.