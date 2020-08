Apple enregistre de nouveaux modèles d'iPad

Apple vient d'enregistrer sept nouveaux modèles de tablettes auprès de l', célèbre organisme russe qui dévoile régulièrement les autorisations de mise en vente de nouveaux produits d'Apple avec un peu d'avance. Les modèles d'iPad en question portent les numéros A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 et A2429, et ils fonctionnent sous iPadOS 14. Le dépôt d'Apple ne nous dévoile pas plus d'informations sur ces nouveaux modèles, mais il nous confirme que de nouvelles tablettes sont bien au programme pour cet automne.Les rumeurs au sujet de l'iPad ont été nombreuses ces derniers mois. Il a beaucoup été question d'une mise à jour de l'iPad Air , qui pourrait perdre son bouton d'accueil et reprendre le design de l'iPad Pro, et une révision de l'iPad 10,2" serait également dans les tuyaux pour l'entrée de gamme. La refonte de l'iPad mini n'est en revanche pas attendue avant le printemps prochain , tout comme celle de l'iPad Pro même si quelques bruits de couloir récents ont évoqué la possibilité de l'adoption de la puce Apple A14X dès cet automne... Encore un peu de patience !