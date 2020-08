L'Apple Watch Series 6 déjà repérée en Russie

La célèbrea encore frappé ! Ce célèbre organisme russe, qui délivre les autorisations de mise en vente de produits électroniques et a la sympathique habitude de nous dévoiler les dépôts d'Apple avec quelques semaines d'avance, vient d'enregistrer toute une palanquée de références de montres d'Apple qui seront commercialisées cet automne avec watchOS 7. Plusieurs numéros de modèles sont déjà familiers puisqu'ils correspondent à l'Apple Watch Series 3, Series 4 ou Series 5, mais huit nouvelles références sont inconnues au bataillon : A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 et A2356.Ces dépôts ne nous donneront pas la moindre information sur les caractéristiques techniques de l'Apple Watch Series 6, mais ils nous donnent en tout cas la confirmation qu'une nouvelle gamme complète est bien dans les tuyaux pour cet automne, peut-être dès septembre si Apple n'attend pas la présentation de l'iPhone 12 plutôt pressentie pour le mois d'octobre . Les nouveautés de cette nouvelle génération sont encore un peu floues, mais il a beaucoup été question de mesure du taux d'oxygène dans le sang et de quelques améliorations de routine (connexion Wi-Fi plus performante, meilleure autonomie, etc.).