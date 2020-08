iOS 13.7 entre en version bêta

Surprise ! Il y aura une version 13.7 d'iOS et celle-ci est entrée en version bêta hier soir. Cette nouvelle mouture n'apporte qu'un seul changement : la possibilité de s'inscrire à l'outil de traçage du COVID-19 sans avoir à préalablement télécharger une application dédiée. Il est ainsi possible de participer à la collecte des données mise en place par Apple et Google et disponible depuis la sortie d'iOS 13.5 en mai dernier, mais pas de recevoir des notifications dans les pays qui ont choisi de ne pas être partenaire de ce programme — ce qui est le cas de la France avec sa tristement célèbre application StopCovid.Il faut généralement plusieurs semaines entre la publication d'une première version bêta et l'arrivée de la mise à jour finale. Voilà qui est sans doute l'indice de l'arrivée tardive d'iOS 14 : l'année dernière, la version finale d'iOS 13 était sortie le 19 septembre mais Apple pourrait prendre son temps cette année, la commercialisation de l'iPhone 12 ayant officiellement été repoussée