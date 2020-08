Trois nouveaux documentaires pour Apple TV+ cet automne

Trois nouvelles séries documentaires feront leur apparition cet automne sur Apple TV+, vient d'annoncer Apple par le biais d'un communiqué de presse s'intéressera àavec l'aide de nouvelles technologies de caméras non précisées. Produit par Plimsoll Productions et écrit par Tom Hugh Jones, le documentaire sera narré par Paul Rudd. Les six premiers épisodes seront disponibles le vendredi 2 octobre.explorera comment les 2 000 premiers jours passés sur Terre façonnent leur reste de nos vies. Chaque épisode, tourné à travers les yeux de plus de 100 enfants partout dans le monde, du Népal au Japon en passant par Bornéo, cherchera à comprendre comment les enfants apprennent à penser, parler et bouger, de la naissance à leurs cinq ans.. Produite par Wall to Wall Media, la série sera narrée par Olivia Colman et les six premiers épisodes seront disponibles le vendredi 13 novembre., qui fera également appel à de nouvelles générations de caméras,. La série a été filmée sur six continents et révèle. Produite par Offspring Films, la série sera narrée par Tom Hiddleston. Les six premiers épisodes seront disponibles le vendredi 4 décembre.Ces trois nouveaux documentaires rejoindront, la série télévisée documentaire avec Ewan McGregor qui sera disponible à partir du vendredi 18 septembre. D'autres créations originales verront le jour cet automne sur le service de streaming d'Apple. Parmi les grosses sorties, on retiendra notamment, le film de Sofia Coppola avec Bill Murray qui sortira en octobre.