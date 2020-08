Le design de l'iPad Air 4 dévoilé grâce à son guide de l'utilisateur ?

Alors que de nouveaux modèles d'iPad se sont fait repérer hier dans une base de données d'un organisme de certification russe, un très intéressant guide de l'utilisateur destiné à un nouveau modèle d'iPad Air a été publié par @duanrui1205 sur Twitter. On y découvre une tablette dont le design ressemble trait pour trait à celui de l'iPad Pro avec l'écran bord-à-bord, un châssis aux bords plats, le Smart Connector à l'arrière, la comptabilité avec l'Apple Pencil 2 et le connecteur USB-C en lieu et place de la traditionnelle prise Lightning. La tablette est en revanche dépourvue des capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale de Face ID, et c'est le bouton d'allumage de la tablette, un peu plus large que d'habitude, qui fait office de capteur biométrique avec l'intégration de la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID. À l'arrière, un seul appareil photo est présent comme sur les anciens modèles d'iPad Pro.Un tel guide de l'utilisateur, qui ressemble beaucoup à celui fourni avec l'iPad Pro de 2018, ne serait pas très complexe à falsifier ; l'hypothèse d'un canular n'est donc pas à exclure. Les évolutions de l'iPad Air 4 présentées ici correspondent toutefois aux multiples rumeurs de ces derniers mois. Seule différence de taille : l'intégration de Touch ID au bouton d'allumage de la tablette et non sous l'écran de celle-ci comme avaient pu l'évoquer certains bruits de couloir. Cette différence paraît cependant d'autant plus crédible que l'intégration de Touch ID au bouton d'allumage serait bien moins coûteuse, et qu'il y a des rumeurs similaires concernant un futur modèle d'iPhone à bas coût.En bref, il est impossible de savoir si cette fuite en est réellement une, mais on a envie d'y croire. L'adoption par l'iPad Air du design de l'iPad Pro paraît inévitable à moyen terme, et les quelques compromis pour offrir une alternative moins coûteuse à l'iPad Pro semblent cohérents. Nous serons bientôt fixés : Jon Prosser évoquait un peu plus tôt ce mois-ci une présentation dès le mois de septembre.