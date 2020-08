Vers une extension de la gratuité d'Apple TV+ à l'achat d'un produit ?

L'abonnement à Apple TV+ coûte normalement 4,99 € par mois, mais beaucoup d'utilisateurs ne paient pas pour visionner les séries et les films disponibles sur le service de streaming d'Apple. Depuis le lancement d'Apple TV+ en novembre, Apple propose en effet un an de gratuité pour l'achat d'un appareil Apple et les produits éligibles sont nombreux (iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV).Pour bon nombre d'utilisateurs qui sont devenus abonnés d'Apple TV+ suite à l'achat d'un nouvel iPhone en fin d'année dernière, cette année de gratuité ne va pas tarder à s'achever. Selon Mark Gurman de Bloomberg , Apple envisagerait de maintenir cette offre en place cette année, mais avec une période de gratuité réduite cette fois. Au-delà de la fidélité à Apple TV+, cette prolongation pourrait également avoir des effets bénéfiques sur les ventes de l'iPhone 12 en fin d'année.Apple a régulièrement ajouté de nouveaux contenus à Apple TV+ depuis son lancement, et de nombreuses créations originales sont au programme pour les prochains mois. Le service de streaming d'Apple reste toutefois largement sous-dimensionné par rapport à la concurrence, et il manque toujours des séries de très haut vol capables d'attirer de nouveaux clients à elles toutes seules. Cela sera peut-être le cas del'année prochaine, mais Apple TV+ va avoir besoin d'aide pour ne pas subir une vague de désabonnements cette automne. Cette aide pourrait alternativement provenir d'Apple One , le pack de services à prix promotionnel qu'Apple pourrait annoncer dans les prochaines semaines.