Recherche : un regain d'activité pour Applebot

De nombreux éditeurs de sites web ont constaté une très nette augmentation de l'activité d'AppleBot ces derniers jours. Apple dispose de son propre robot d'indexation depuis cinq ans , et ce dernier lui permet d'alimenter de manière indépendante les résultats de recherche de Siri et Spotlight. Les passages d'AppleBot sont moins fréquents que ceux des moteurs de recherche traditionnels, mais la fréquence se serait très nettement accélérée récemment. Jon Henshaw, fondateur de Coywolf , a par exemple remarqué que le robot d'Apple se baladait désormais sur ses différents sites web tous les jours.

Via Coywolf

Jon Henshaw n'a pas été le seul à faire ce constat, et cela a naturellement conduit à quelques spéculations plus ou moins crédibles sur les intentions d'Apple : la firme de Cupertino, après quelques années de balbutiements, serait-elle en train de préparer son propre moteur de recherche en bonne et due forme ? La rumeur n'est pas tout à fait nouvelle et le positionnement d'Apple en tant que défenseur de la vie privée donnerait toute sa pertinence à ce projet — il avait d'ailleurs été suggéré au printemps qu'Apple rachète DuckDuckGo pour se mettre en selle plus rapidement.Concurrencer frontalement Google sur son domaine de prédilection n'est certainement pas chose aisée, et cela impliquerait également de faire une croix sur certains accords commerciaux particulièrement juteux : Google reverse chaque année des sommes faramineuses — qui pourraient s'approcher de 10 milliards de dollars — pour conserver sa place de moteur de recherche par défaut sur les produits d'Apple. Un tel choix ne serait cependant pas tout à fait inédit : Apple l'a déjà fait, à moindre échelle certes, avec son service de cartographie Apple Maps...