Les AirPods d'Apple perdent des parts de marché

Les écouteurs sans fil d'Apple se vendent comme des petits pains mais Apple perdrait tout de même des parts de marché sur un secteur de plus en plus concurrentiel, selon une étude publiée par Counterpoint Research et rapportée par Bloomberg . D'environ 50% l'année dernière, la part de marché des AirPods tomberait ainsi à 35% cette année. De nombreux fabricants, notamment chinois, séduiraient en effet une nouvelle clientèle grâce à des prix plus agressifs. Apple resterait toutefois solide leader, avec Xiaomi en seconde place à 10% et Samsung complétant le podium avec seulement 6% des parts.Cette baisse des parts de marché ne signifie pas que les ventes seraient en berne, loin de là : de 61 millions d'exemplaires vendus l'année dernière, Apple compterait passer à 82 millions de paires d'AirPods vendues cette année. Dans ce marché en pleine expansion, le besoin d'une offre plus abordable en entrée de gamme commence en revanche à se faire ressentir. Une troisième génération d'AirPods au design revisité est attendue pour 2021, des AirPods Pro "Lite" sans technologie de réduction de bruit pourraient être dévoilés, et il a également été question d'AirPods X , inspirés des BeatsX, pour les usages plus sportifs.