Faut-il attendre le premier Mac mini avec puce ARM ?

Apple a légèrement revu son Mac mini cette année mais la mise à jour dévoilée en mars dernier n'en est pas réellement une, d'un point de vue technique tout du moins : Apple s'est en effet contentée de doubler la capacité de stockage de l'ordinateur, sans toucher au moindre autre composant. Apple aurait par exemple pu prendre la peine d'intégrer des processeurs plus récents, mais on sent qu'il s'agissait juste de donner un petit coup de pouce aux ventes, sans effort, en attendant l'arrivée de quelque chose de plus ambitieux.Ce quelque chose de plus ambitieux pourrait voir le jour dès la fin de cette année 2020. Le calendrier est inhabituel — le Mac mini de 2020 aurait alors une durée de vie bien plus courte que la moyenne — mais les circonstances le sont tout autant : Apple s'apprête à totalement changer d'architecture de processeurs en abandonnant les puces d'Intel et en adoptant ses propres designs sous ARM. C'est le projet Apple Silicon , officiellement dévoilé à la WWDC 2020 en juin dernier.

(lire : Apple annonce la transition du Mac vers ARM !)

Apple n'a pas précisé quels seront les premiers Macs à basculer sur l'architecture ARM d'Apple Silicon en fin d'année, et beaucoup de rumeurs planchent sur le MacBook Air et le MacBook Pro 13" , suivi par le tant attendu nouvel iMac 24" inaugurant un design plus moderne. Pourtant, le Mac mini serait un candidat idéal pour une bascule dès cet automne et Apple nous l'a déjà prouvé avec son, cet ordinateur ARM de test destiné aux développeurs qui prend justement la forme d'un Mac mini.Le Mac mini "DTK" est équipé d'une puce Apple A12Z et les premiers tests donnent des résultats impressionnants : un test natif sur GeekBench Pro 5 donne par exemple des scores de 1 098 (monocoeur) et de 4 555 (multicoeur), ce qui correspond plus ou moins à la puissance du Mac mini d'entrée de gamme, avec un Core i3 quadricoeur. Le Mac mini haut de gamme, avec son Core i5 hexacoeur, reste au-dessus mais il faut bien comparer ce qui est comparable : la puce Apple A12Z a originellement été conçue pour fonctionner dans un iPad Pro, dépourvu de système de ventilation. En fin d'année, Apple utilisera sans doute des dérivés de la future puce Apple A14 spécifiquement conçus pour le Mac, et la puissance pourrait alors s'envoler, même en prenant en compte les pertes de performances dues à Rosetta 2 pour la traduction à la volée des applications initialement prévues pour une architecture Intel.Le passage du Mac mini à l'architecture ARM est donc possible sans compromis de puissance dès cette année. Il n'y aura pas non plus de retour en arrière en terme de connectique, Apple ayant confirmé que la connectique Thunderbolt d'Intel sera bien de la partie . Dès lors, il devient intéressant d'attendre un peu afin de bénéficier de cette nouvelle plateforme qui sera plus pérenne en terme de prise en charge logicielle.Notez bien toutefois qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles quant à la fiche technique de ce futur Mac mini. Il est tout à fait probable que la puissance soit en hausse, mais il ne faut pas compter sur Apple pour devenir soudainement plus généreuse quant à la quantité de mémoire vive ou de stockage. Il ne faut également pas s'attendre à des baisses de prix, ou tout du moins pas substantielles.Bien sûr, la sortie du Mac mini doté d'une puce Apple Silicon en fin d'année est pour le moment hypothétique ; Apple pourrait parfaitement attendre l'année prochaine pour faire basculer son petit Mac. Nous ne serons fixés sur ce sujet qu'à l'automne, lorsque Apple annoncera ses premiers ordinateurs compatibles. Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas attendre, opter pour un Mac mini de la gamme actuelle n'est pas un mauvais choix : c'est un ordinateur performant, polyvalent et sans défaut particulier, qui ne sera pas obsolète avant un bon moment. Il bénéficie de quelques promotions de temps en temps (vous pouvez le retrouver sur notre comparateur de prix ), et il est d'ailleurs parfois disponible avec un rabais de 15% en version reconditionnée sur le Refurb Store . Si vous avez un doute et avez besoin d'un conseil personnalisé, nos forums sont à votre disposition pour accueillir toutes vos questions !