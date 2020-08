Nous sommes déçus d'avoir eu à supprimer le compte d'Epic Games de l'App Store. Nous avons travaillé des années avec l'équipe d'Epic Games sur leurs lancements et leurs mises à jour. La justice a recommandé à Epic de se conformer aux règles de l'App Store en attendant la suite de l'affaire, des règles qu'ils ont suivi cette dernière décennie jusqu'à ce qu'ils créent cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils ont soumis de manière répétée des mises à jour destinées à violer les règles de l'App Store. Ce n'est pas juste envers les autres développeurs sur l'App Store et cela met les clients au milieu de leur bataille. Nous espérons que nous pourrons travailler à nouveau ensemble à l'avenir, mais malheureusement ce n'est pas possible aujourd'hui.

Apple a fini par mettre sa menace à exécution : hier soir, Apple a supprimé le compte développeur d'Epic Games. Le jeu Fortnite n'est donc plus du tout disponible (il était encore possible de le télécharger s'il était dans l'historique du compte) et les autres jeux de l'éditeur comme Battle Breakers et Infinity Blade Stickers ont également disparu. Fortnite reste fonctionnel sur les appareils où il est déjà installé, mais sans mise à jour possible. Apple en a profité pour mettre PUBG Mobile à la Une de l'App Store ce vendredi...Suite à une décision de justice , Apple n'a pas eu le droit de supprimer tous les accès d'Epic Games à l'App Store. Si le compte développeur d'Epic Games a bien été supprimé, celui d'Epic International est toujours actif et permet à l'éditeur de continuer à distribuer son moteur Unreal Engine, très utilisé par les développeurs tiers.Apple s'est justifiée de cette décision en envoyant une courte déclaration à la presse américaine :Le fondateur et DG d'Epic Games, Tim Sweeney, a réagi en affirmant qu'Apple manquait de franchise :. Tim Sweeney a ajouté qu'Epic Games n'avait soumis à Apple que trois mises à jour : deux correctifs de bugs, et une mise à jour pour la saison 4 du jeu. Dans un pied de nez à Apple, Tim Sweeney a invité les utilisateurs d'iOS et du Mac à essayer PUBG Mobile,La bataille d'Epic Games contre l'App Store est partie pour s'installer dans la durée.