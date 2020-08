iPad Air 4 : et maintenant, des schémas industriels ?

Quelques jours après la publication d'un guide de l'utilisateur nous montrant un iPad Air 4 reprenant le design de l'iPad Pro, mais avec l'intégration de la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID sur le bouton d'allumage de la tablette à la place de la reconnaissance faciale de Face ID, une nouvelle fuite publiée par 91Mobiles est censée nous montrer un schéma industriel de ce nouveau modèle. Il s'agirait d'un iPad d'une diagonale de 10,8", contre 11" pour le petit modèle d'iPad Pro, et le schéma nous montre une multitude de capteurs sur le haut de l'écran, signe qu'il s'agit d'un modèle équipé de Face ID.91Mobile évoque un iPad de huitième génération et non l'iPad Air 4, mais cela semble peu probable : l'iPad le moins cher de la gamme ne devrait pas changer de design avant l'iPad Air, et l'adoption de Face ID ferait inutilement grimper les coûts. Il semble également complètement improbable qu'un modèle d'entrée de gamme soit équipé de Face ID alors que l'iPad Air plus onéreux se contenterait de Touch ID. Bref, il y a un loup quelque part.Quel que soit le fin mot de l'histoire, la révision approche pour certaines tablettes d'Apple : la semaine dernière, Apple a enregistré sept nouveaux modèles d'iPad auprès d'un organisme de certification russe. Ces dépôts ne nous donnent pas d'informations spécifiques sur les mises à jour à venir, mais des sorties sont bien au programme pour cette rentrée et l'iPad Air ainsi que l'iPad 10,2" sont les meilleurs candidats pour une petite remise à niveau, voire une grosse refonte pour l'iPad Air 4. Si vous avez prévu de vous équiper, il peut être intéressant d'attendre un peu...