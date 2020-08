Un problème graphique avec certains iMac 5K de 2020 avec Radeon Pro 5700 XT ?

La carte graphique Radeon Pro 5700 XT, proposée en option (+625 €) sur l'iMac 27 5K de 2020 le plus haut de gamme, semble présenter un petit défaut chez certains utilisateurs. Les témoignages se multiplient en effet sur certains forums ou directement sur le site d'Apple : une petite ligne blanche peut aléatoirement apparaître pendant une fraction de seconde à l'écran, que le GPU soit fortement sollicité ou non. Ce problème d'affichage ne toucherait pas tous les utilisateurs de la Radeon Pro 5700 XT, et seul ce modèle serait concerné.S'agit-il d'un pépin matériel ou préférablement d'un petit défaut de pilote pouvant être corrigé par une future mise à jour logicielle ? Espérons que cela soit la seconde option, et qu'Apple réagisse rapidement...