Et si le MacBook 12'' faisait son retour ?

Apple a abandonné le MacBook 12" en juillet 2019, ce modèle très compact n'ayant jamais réellement trouvé son public. Apple souhaiterait toutefois lui redonner une chance cette année avec le passage à l'architecture Apple Silicon. Si on en croit les sources du China Times , Apple voudrait en effet marquer le coup en créant l'ordinateur le plus fin et compact possible tout offrant une autonomie inédite grâce à la puce ARM, très économe en énergie. Nom de code Tonga, le MacBook 12" de 2020 serait équipé de la puce Apple A14X et présenterait une autonomie située entre 15 et 20 heures.Le China Times n'en dit pas plus mais on imagine qu'Apple profiterait de l'occasion pour revoir légèrement le design de cet appareil en prenant en compte les défauts de la première génération, par exemple en se débarrassant du clavier papillon et en ajoutant un second port USB-C.La piste de la renaissance du MacBook 12" n'est pas nouvelle : elle avait déjà été évoquée en juin dernier par le@choco_bit, qui mentionnait alors une possible prise en charge de la connectivité 5G. Aucun des grands noms habituels de la rumeur, comme Mark Gurman ou Ming-Chi Kuo, n'a en revanche confirmé l'information qu'il convient donc de prendre avec prudence.Selon Ming-Chi Kuo justement, c'est avec un MacBook Pro 13,3" qu'Apple attaquerait sa transition vers les puces Apple Silicon, et le MacBook Air 13,3" suivrait de près avec un lancement au plus tard en début d'année 2021. Le tant attendu iMac de 24" devrait également être présenté cet automne. Réponse dans quelques semaines...