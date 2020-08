Le premier GPU d'Apple sur l'iMac en 2021 ?

C'est au sein d'un iMac qu'Apple inaugurerait sa toute première carte graphique faite maison, si on en croit les sources du China Times . Nom de code "Lifuka", le GPU serait gravé avec une finesse de 5 nanomètres par TSMC et il offrirait naturellement de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique que les parties graphiques des processeurs d'Intel. Le lancement serait prévu pour le second semestre de l'année prochaine, ce qui pourrait nous amener un an après le lancement des premiers modèles attendus pour la fin de cette année 2020.

Concept d'iMac inspiré par l'iPad Pro — Par MacRumors

C'est en effet dès cet automne qu'Apple pourrait dévoiler son tout premier iMac équipé d'une puce ARM. Il a beaucoup été question de cette refonte ces derniers mois. Après la commercialisation d'une ultime gamme d'iMac Intel cet été, Ming-Chi Kuo affirme qu'un iMac entièrement repensé avec un écran d'une diagonale de 24" sera commercialisé cet automne , en complément de la gamme actuelle. Ce nouveau modèle devrait être équipé de la puce Apple A14X ou d'un dérivé de cette dernière, et il serait très probablement dépourvu de carte graphique dédiée . Entre l'absence de carte graphique dédiée et avec une puce Apple A14X qui sera sans doute encore trop modeste pour s'attaquer aux processeurs les plus musclés d'Intel, on comprend que l'iMac 24" sera conçu pour succéder à l'iMac 21,5" mais que le futur remplaçant de l'iMac 27" n'est pas encore tout à fait prêt.