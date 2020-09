iPhone 12 Pro : le retour du coloris bleu foncé

L'iPhone 12 Pro pourrait être le premier smartphone d'Apple à être décliné en, selon les sources de la publication taïwanaise DigiTimes . La rumeur n'est pas nouvelle mais elle n'avait pas été corroborée depuis le mois de janvier dernier, lorsque Max Weinbach évoquait le coloris Navy Blue du nuancier Pantone . Ce bleu foncé légèrement violacé remplacerait le vert nuit proposé sur l'iPhone 11 Pro, en complément des classiques gris sidéral, argent et or.

Concept par EverythingApplePro (lire : Un coloris Navy Blue pour l'iPhone 12 cette année ?)

Ce nouveau coloris destiné aux modèles Pro devrait être accompagné d'autres nouveautés pour l'iPhone 12 classique : en avril dernier, EverythingApplePro affirmait qu'Apple cherchait à remplacer deux couleurs au sein de la gamme et parlait de prototypes de bleu clair, de violet et d'orange. Apple a déjà prévenu que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront commercialisés avec un peu de retard sur le calendrier habituel ; la présentation pourrait ainsi avoir lieu en octobre et non en septembre comme chaque année.