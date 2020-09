Quelques pénuries d'Apple Watch Series 5

C'est la rentrée et Apple semble avoir quelques problèmes de stock sur certains modèles d'Apple Watch Series 5 sur l'Apple Store , notamment des références de 44 mm avec connexion cellulaire. En cas de difficultés d'approvisionnement, Apple n'hésite souvent pas à faire glisser les délais sur plusieurs semaines. Là, c'est un bien plus définitifqui est indiqué, signe que les modèles concernés pourraient être retirés du catalogue à la sortie de l'Apple Watch Series 6.Apple renouvelle généralement sa montre connectée chaque année au mois de septembre, et l'Apple Watch Series 6 est donc en approche. Les nouveaux modèles ont déjà été repérés grâce à un récent dépôt d'Apple auprès d'un organisme russe et leur sortie n'est plus qu'une question de semaines. Une annonce pourrait avoir lieu dès le mois de septembre si Apple conserve son calendrier habituel, ou en octobre si Apple décide d'attendre l'iPhone 12 qui est officiellement en retard . Quoi qu'il en soit, ce n'est clairement pas le bon moment pour investir dans une Apple Watch et il vaut mieux repousser votre achat de quelques semaines si la montre d'Apple vous fait de l'oeil...