iPhone, AirTags, Apple Watch... pour la fin octobre ?

La traditionnelle conférence du début du mois de septembre est devenue un rendez-vous incontournable au fil des ans, mais il ne faut pas compter dessus cette année : Apple a déjà prévenu avoir pris plusieurs semaines de retard sur l'iPhone 12, ce qui devrait donc plutôt nous amener au mois d'octobre. Allons-nous pour autant traverser un mois de septembre dépourvu de nouveautés ? Sans doute pas : les annonces d'Apple pour cet automne devraient être nombreuses et Apple devrait donc les ventiler.Les rumeurs peinent en revanche à se mettre d'accord sur le calendrier des annonces. Le mois dernier, Jon Prosser déclarait que l'Apple Watch Series 6 et les nouveaux iPad seraient annoncé au début du mois de septembre, comme d'habitude, et que seul l'iPhone serait décalé avec une annonce au milieu du mois d'octobre. Aujourd'hui, le site japonais Macotakara affirme que l'Apple Watch attendra l'iPhone avec un événement prévu dans la deuxième moitié du mois d'octobre. Macotakara ajoute que c'est à l'occasion de cet événement d'octobre qu'Apple dévoilerait enfin les AirTags , ces petits traqueurs fonctionnant grâce à l'Ultra Wideband et qui permettront de pouvoir géolocaliser les objets du quotidien que l'on ne souhaite absolument pas perdre (clés, valise, vélo, etc.).N'oublions pas qu'à cela devraient s'ajouter de nouveaux modèles d'iPad (iPad 10,2" et iPad Air 4), dont les références ont été repérées grâce à un dépôt officiel réalisé la semaine dernière auprès d'un organisme de certification russe. D'autres nouveautés ayant fait l'objet de rumeurs ces derniers mois ne sont également pas à exclure, comme le fameux casque audio d'Apple qui pourrait prendre le nom d'AirPods Studio ou encore un HomePod plus petit et moins cher. Apple doit également présenter les premiers Macs adoptant les fameuses puces ARM Apple Silicon , ce qui pourrait faire l'objet d'un second événement en novembre.Cette année a été très particulière et elle devrait continuer à l'être, les mesures sanitaires n'ayant pas été assouplies et les difficultés d'approvisionnement n'étant pas toutes résolues. Les rumeurs au sujet du calendrier d'Apple pour cet automne sont donc à prendre avec un minimum de recul. Il faut quoi qu'il en soit s'attendre à une déferlante d'annonces cet automne, avec une certitude : Apple fera tout son possible pour que les produits les plus stratégiques soient prêts et en stock pour les achats des fêtes de fin d'année.