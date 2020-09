Le nouvel Apple TV finalement pas avant 2021 ?

Un nouveau modèle d'Apple TV est bien dans les tuyaux mais le journaliste Mark Gurman de Bloomberg ne se montre pas aussi enthousiaste que Jon Prosser, qui affirmait la semaine dernière que cette nouvelle génération de boîtiers était prête à être commercialisée. Selon Mark Gurman, dont les sources sont généralement excellentes, les nouveaux modèles d'Apple TV pourraient en effet être repoussés à l'année prochaine, même si l'information reste au conditionnel pour le moment.Mark Gurman confirme les précédentes indiscrétions : Apple profiterait bien de cette mise à jour pour intégrer un processeur plus performant (il avait été question de la puce Apple A12X au lieu de l'Apple A10 aujourd'hui), ce qui permettrait d'obtenir de meilleures performances sur les jeux vidéo d'Apple Arcade. Une nouvelle télécommande serait également prévue — elle avait déjà été repérée dans une version bêta d'iOS — et cette dernière intégrerait les composants nécessaires (sans doute l'Ultra Wideband) à une géolocalisation précise en cas de perte. Cette nouveauté devrait s'intégrer avec les AirTags , les futurs petits traqueurs d'Apple prévus pour localiser les objets du quotidien.Si cette nouvelle télécommande s'inscrit bien dans le projet des AirTags, qui donneront toute son utilité à la puce Apple U1 inaugurée avec l'iPhone 11 l'année dernière, il n'est pas impossible qu'Apple nous en touche un mot cet automne. Le calendrier d'Apple pour la fin d'année reste encore flou et l'incertitude demeure donc. Une chose est sûre : l'Apple TV 4K actuel a déjà trois ans au compteur et il est conseillé d'attendre l'arrivée des nouveaux modèles pour vous équiper.