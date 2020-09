Une Apple Watch Series 6... et une Series 3 mise à jour ?

Comment Apple va-t-elle réorganiser sa gamme suite à la sortie de l'Apple Watch Series 6 cet automne ? Conserver l'Apple Watch Series 5 au catalogue pourrait s'avérer contre-productif, les différences techniques avec les nouveaux modèles pouvant ne pas être suffisamment importants pour provoquer la montée en gamme. À l'inverse, l'Apple Watch Series 3 commence à dater... Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg , toujours bien informé, Apple aurait décidé de couper la poire en deux : en plus de l'Apple Watch Series 6, Apple commercialiserait cet automne une version mise à jour de l'Apple Watch Series 3.Si nous interprétons cette rumeur correctement, Apple pourrait donc appliquer à l'Apple Watch le même principe que l'iPhone SE : reprendre un ancien design mais lui intégrer des composants plus au goût du jour pour lui donner une meilleure durée de vie sans trop faire augmenter les coûts. Apple pourrait donc satisfaire toutes les envies cet automne avec des modèles mis à jour pour tous les budgets.L'Apple Watch Series 5 rencontre déjà quelques problèmes de stocks , ce qui va dans le sens des allégations de Mark Gurman : sa disparition est sans doute proche. Côté nouveautés, la fiche technique de l'Apple Watch Series 6 reste encore largement inconnue : il a beaucoup été question de mesure du taux d'oxygène dans le sang et de quelques améliorations de routine (connexion Wi-Fi plus performante, meilleure autonomie, etc.), mais des surprises ne sont pas à exclure. Ces mises à jour devraient être présentées par Apple d'ici le mois d'octobre au plus tard.