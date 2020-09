Apple TV+ s'associe à Mariah Carrey pour Noël

Comment convaincre les utilisateurs dont la période d'un an de gratuité à Apple TV+ s'achève de prolonger leur abonnement ? Apple envisagerait une extension de la période de gratuité en cas d'achat de nouveau produit pommé, et un bundle de services à prix réduit surnommé Apple One serait également dans les tuyaux. Mais histoire d'être sûr de ne perdre personne en route, Apple va dégainer l'arme fatale, le programme incontournable, la nouveauté de l'année qui fera date dans l'histoire du streaming : Mariah Carey va chanter.L'affaire est très sérieuse : Apple s'est fendue d'un communiqué de presse en bonne et due forme pour annoncer la sortie prochaine de, 25 ans après la sortie de la célèbre chanson. Apple promet l'apparition de plusieurs stars pour cet événement qui combinera chanson, danse et animation pour créerApple n'a pour le moment pas communiqué de date de sortie pour ce nouveau programme original. D'autres nouveautés sont bien sûr prévues pour cet automne sur le service de streaming d'Apple, dont trois séries documentaires en plus deavec Ewan McGregor, le filmde Sofia Coppola avec Bill Murray, ou encore la série d'espionnage. Apple n'annonce pas forcément ses sorties avec beaucoup d'avance et d'autres programmes originaux seront dévoilés dans les prochaines semaines.