Le casque audio d'Apple sortirait en fin d'année 2020

Après de nombreux mois de rumeurs, le casque audio d'Apple serait dévoilé en fin d'année, selon les sources du toujours bien informé Mark Gurman de Bloomberg . Forte de son expérience avec les casques Beats et ses écouteurs AirPods, Apple se lancerait donc sur le marché des casques cette année, et plus spécifiquement celui des casques circum-auraux — qui entourent les oreilles. En mai dernier, Jon Prosser avait évoqué le possible nom d'AirPods Studio Toujours selon Mark Gurman, le casque d'Apple aurait un design modulaire . Certaines parties du casque seraient magnétiques et interchangeables : les coussinets et le bandeau sous l'armature du casque pourraient ainsi être personnalisées, comme les bracelets sur l'Apple Watch. Une toute petite icône du casque s'est vraisemblablement retrouvée dans une version bêta d'iOS 14 il y a quelques mois...

(lire : Le casque audio d'Apple se montre en icônes)

Côté technique, il faut bien évidemment s'attendre à retrouver certains éléments forts des produits existants d'Apple, dont la puce Apple H1 pour la prise en charge de « Dis Siri » et l'appairage sans fil simplifié, la technologie de réduction de bruit et le mode transparence déjà proposés sur les AirPods Pro... D'autres nouveautés sont possibles, comme une fonctionnalité permettant de détecter dans quel sens le casque est porté pour inverser automatiquement le son stéréo : le casque d'Apple pourrait ainsi être porté dans les deux sens.Côté calendrier, Apple organise traditionnellement une conférence de rentrée au début du mois de septembre mais l'iPhone 12 est officiellement en retard et la grand-messe devrait être repoussée au mois d'octobre. Si les informations de Mark Gurman sont correctes, le casque devrait quoi qu'il en soit être prêt pour la période faste des ventes de fin d'année.