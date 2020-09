Le HomePod mini, ce serait pour cet automne

C'est cet automne qu'Apple commercialiserait une version plus petite — et donc moins chère — de son HomePod, selon les sources toujours bien informée de Mark Gurman, sur Bloomberg . Pour proposer cette alternative, pas de secret : dès le mois d'août dernier, le journaliste décrivait un modèle n'étant doté que de deux tweeters, contre sept sur le modèle originel. La nouvelle enceinte serait donc moins performante et s'adresserait plus aux utilisateurs de Siri qu'aux mélomanes.Malgré des avis majoritairement positifs sur la qualité sonore du HomePod, l'enceinte connectée d'Apple n'est jamais parvenue à grappiller des parts de marché : elle ne représenterait même pas 5% des ventes ! Les utilisateurs d'enceintes connectées seraient très sensibles au prix et le HomePod, à 329 € , est totalement décorrélé des offres concurrentes à seulement quelques dizaines d'euros...