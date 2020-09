Une vitre d'iPhone 12 Pro avec LiDAR en fuite ?

Nous voici déjà au début du mois de septembre et pas la moindre photo volée de l'iPhone 12 ou de l'iPhone 12 Pro ne s'est encore retrouvée sur internet, en dehors peut-être d'un écran qui ne nous dévoile pas grand chose de très concret. Aujourd'hui, leMr·white (@laobaiTD) a partagé l'image d'une vitre censée correspondre à l'arrière de l'iPhone 12 Pro. On distingue un nouvel emplacement pour le scanner LiDAR sous l'ultra grand-angle, alors que le microphone est décalé sur la droite. Une vitre qui correspond parfaitement à une coque apparue sur Weibo il y a une dizaine de jours.

Vitre d'iPhone 12 Pro et d'iPhone 11 Pro (à gauche) — Coque pour iPhone 12 Pro (à droite)

En juin dernier, un fichier CAD dévoilé par EverythingApplePro nous montrait la même organisation pour les capteurs arrières, mais seulement sur l'iPhone 12 Pro Max, le plus grand modèle avec son gigantesque écran de 6,7" (contre 6,5" pour l'iPhone 11 Pro actuel). Ce matin, Mark Gurman affirmait sur Bloomberg que, signe que l'incertitude subsiste quant à l'intégration de cette nouveauté sur l'iPhone 12 Pro classique de 6,1".Une telle différence de traitement entre les deux tailles d'iPhone ne serait pas nouvelle : en 2016 par exemple, Apple avait intégré un double capteur à l'iPhone 7 Plus alors que l'iPhone 7 classique se contentait d'un module unique. Voilà en tout cas une prétendue fuite à prendre avec précaution, la production de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro ayant jusqu'ici été particulièrement bien contrôlée par Apple et ses sous-traitants...