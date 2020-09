iOS 13.7 est disponible pour tous

À peine une semaine après la publication d'une version bêta d'iOS 13.7 , la version finale de cette mise à jour est déjà disponible pour le grand public ce mardi soir. Cette nouvelle version de son système d'exploitation mobile apporte une évolution principale : la possibilité de s'inscrire à l'outil de traçage du COVID-19 mis au point par Apple et Google sans avoir à préalablement télécharger une application dédiée. Cette nouveauté n'est en revanche pas disponible de manière mondiale : seuls les utilisateurs des pays et états ayant donné leur feu vert pour la mise en place des "notifications d'exposition express" pourront en profiter. La fonctionnalité ne concerne donc pas la France.D'autres petites nouveautés sont au programme pour iOS 13.7. Apple annonce en effet que cette nouvelle version. Et comme d'habitude, cette mise à jourqui ne sont pas spécifiés.Pour installer iOS 13.7, rendez-vous dans l'application Réglages, section "Général" puis "Mise à jour logicielle". Comme toujours, n'oubliez pas qu'une mise à jour est le moment idéal pour réaliser une sauvegarde de votre appareil : vous pouvez lancer une synchronisation avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).