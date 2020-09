Le dernier iPod nano bientôt obsolète

Le tout dernier modèle d'iPod nano, présenté en même temps que l'iPhone 5 en 2012, sera considéré comme un « produit ancien » par Apple dans le courant de ce mois de septembre, a appris MacRumors . Dernière étape avant l'obsolescence définitive, cette classification signifie qu'Apple va cesser d'assurer l'approvisionnement en pièces détachées auprès de ses centres de réparation et des réparateurs indépendants. Il sera toujours possible d'obtenir une réparation, mais seulement sous réserve de disponibilité des composants nécessaires.La première génération d'iPod nano remonte à septembre 2005 et elle offrait un design beaucoup plus fin et léger que l'iPod mini grâce à l'adoption de mémoire flash. Régulièrement mis à jour au fil des années, l'iPod nano a pris de multiples formes jusqu'à abandonner sa célèbre roue tactile en 2010 sur un modèle dont le design très compact, rappelant vaguement celui de l'Apple Watch aujourd'hui, n'a pas fait l'unanimité. Le modèle de 2012, inspiré de l'iPhone, a été le seul à intégrer un bouton d'accueil. Devenu un produit de niche avec la popularisation des smartphones, il a été retiré de la vente en toute discrétion en 2017.

Via Apple Explained

Si vous possédez un iPod nano de 2012, que celui-ci a besoin d'une réparation et que vous ne comptez pas l'abandonner au fond d'un tiroir, ne tardez donc pas pour vous rapprocher d'un centre de services agréé ou d'un Apple Store.