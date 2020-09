Comment Apple a dissimulé ses prototypes d'Apple Watch

Les rumeurs qui entourent le développement des nouveaux produits d'Apple sont toujours aussi nombreuses, mais les fuites et photos volées se sont raréfiées depuis quelques années. Apple exerce en effet un contrôle extrêmement strict à Cupertino ainsi que chez ses sous-traitants asiatiques, et Apple prend également toutes les précautions pour que ses ingénieurs n'aient pas une vue d'ensemble des projets en cours. Pour certains produits, Apple a donc totalement compartimenté certains aspects du développement, les ingénieurs n'ayant pas accès à l'interface et les développeurs pouvant par exemple travailler sur des écrans sans châssis.Les images partagées par @AppleDemoYT , très rares, nous montrent un exemple du jusqu'au-boutisme d'Apple pour le développement de la première Apple Watch, dont le design est resté secret jusqu'à la dernière minute ( ou presque ). Pour le transport des prototypes, Apple a créé un étui en plastique dissimulant non seulement le design de la montre mais suggérant surtout un autre usage, par exemple en cas de contrôle : tout en restant fonctionnelle, la montre ressemble à un iPod nano. Malin !Cette année, c'est l'iPhone 12 qui suscite l'attention des rumeurs et malgré de nombreux bruits de couloir, pas une seule photo volée dévoilant le nouveau design à bords plats du smartphone d'Apple ne s'est encore retrouvée sur le web, et cela alors que la production a débuté chez Foxconn. Encore quelques semaines de suspense...