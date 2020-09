7 Go/s : la vitesse des SSD va encore exploser

Les Macs dotés des modules de mémoire flash les plus performants sont capables d'atteindre des débits d'environ 3 Go/s en lecture et en écriture. De tels débits ne sont réellement utiles que pour les usages très intensifs ; le MacBook Air, destiné au grand public, se contente par exemple d'un SSD atteignant 1,3 Go/s et c'est amplement suffisant pour l'essentiel des utilisateurs.Cela n'empêche pas les fabricants de continuer leur course à la vitesse, toujours utile pour les professionnels. Grâce au passage au PCIe 4.0 et ses débits augmentés, Samsung vient ainsi d'annoncer avec un peu d'avance — par erreur, la page ayant depuis été retirée — son SSD 980 PRO qui sera capable d'atteindre des débits de 7 Go/s en lecture et de 5 Go/s en écriture. C'est près de 13 fois plus rapide qu'un SSD à l'ancienne au format SATA III.Ne comptez pas profiter de ce SSD 980 PRO sur votre Mac : même le Mac Pro de 2019 se contente encore du PCIe 3.0 et ne pourra donc pas le prendre en charge à pleine vitesse. L'intégration du PCIe 4.0 au sein des ordinateurs d'Apple n'est en revanche qu'une question de temps : de prochaines générations de MacBook Pro et de Mac Pro pourront sans grand doute atteindre les débits promis par Samsung avec cette nouvelle génération de SSD.