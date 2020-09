L'Apple Watch Series 6 sortirait bien en octobre

Apple a déjà prévenu que l'iPhone 12 aurait quelques semaines de retard sur le calendrier habituel, ce qui devrait nous mener au mois d'octobre. Mais quid de la nouvelle gamme d'Apple Watch, qui est traditionnellement présentée en même temps que les nouveaux smartphones pommés ? Selon le @L0vetodream , qui a souvent eu de bonnes informations par le passé, Apple retarderait également le lancement de ses nouvelles montres et il ne faudrait donc pas s'attendre à une présentation ce mois-ci.@L0vetodream rejoint ainsi nos confrères japonais de Macotakara, qui affirmaient un peu plus tôt cette semaine qu'Apple tiendrait un événement spécial dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et que la keynote serait l'occasion pour Apple de présenter l'iPhone 12, l'Apple Watch Series 6 ainsi que les AirTags Pour ce qui est de l'Apple Watch Series 6, il y a eu assez peu d'indiscrétions ces derniers mois. En dehors de la mesure du taux d'oxygène dans le sang qui revient avec insistance dans les rumeurs, on ne sait pas quelles pourraient être les nouveautés en dehors d'améliorations de routine (connexion Wi-Fi plus performante, meilleure autonomie, etc.). L'Apple Watch Series 6 devrait remplacer l'Apple Watch Series 5 actuelle, dont les stocks commencent à montrer des signes de faiblesse . En entrée de gamme, Apple pourrait redonner un coup de frais à l'Apple Watch Series 3 en mettant à jour ses composants sans faire évoluer le design.