Apple TV+ : une bande-annonce pour la série Téhéran

Tamar Rabinyan, une jeune femme juive née en Iran mais qui fut élevée en Israël, est un agent du Mossad et pirate informatique, envoyé en mission dans la capitale iranienne, chargé de désactiver un réacteur nucléaire iranien. Son travail spécifique est de neutraliser les défenses aériennes de l'Iran, afin que les avions de combat israéliens puissent bombarder une centrale nucléaire et empêcher l'Iran d'obtenir une bombe atomique.

Ce sera la première série d'espionnage d'Apple TV+, et la première série à ne pas être tournée principalement en anglais : Apple vient de publier la première bande-annonce de, ouen français.raconte l'histoire d'une agent clandestin du Mossad en couverture à Téhéran. Au casting, on retrouve Niv Sultan, Shaun Toub, Shervin Alenabi, Liraz Charhi ou encore Menashe Noy. La série a été produite en partenariat avec Cineflix Rights et la chaîne israélienne Kan 11.Les trois premiers épisodes de la première saison deseront diffusés le vendredi 25 septembre. Une semaine plus tôt, les abonnés du service de streaming d'Apple pourront découvrir la série documentaireavec Ewan McGregor, dont la bande-annonce est également parue cette semaine. Le filmde Sofia Coppola avec Bill Murray sera quant à lui lancé en octobre.