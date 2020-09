Intel présente ses processeurs Core de onzième génération

Un nouveau logo, une nouvelle identité graphique... et de nouveaux processeurs, bien sûr. Intel a hier présenté sa onzième génération de processeurs Core. Avec neuf puces d'une enveloppe thermique allant de 7 W à 28 W, il s'agit de modèles destinés à des ordinateurs portables. Ce sont ces types de processeurs que l'on retrouve habituellement sur le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3"... qui pourraient faire partie des premiers ordinateurs d'Apple à basculer sur l'architecture ARM dès la fin de cette année dans le cadre du projet Apple Silicon . À moins d'une surprise, on ne devrait pas retrouver ces puces sur un Mac... mais ce sont en tout cas à elles que seront comparés les premiers processeurs ARM pour ordinateur conçus par Apple.Cette onzième génération de processeurs Core prend le surnom de Tiger Lake. Cette nouvelle gamme est gravée avec une finesse de 10 nanomètres, Intel vantant une architecture repensée pour de meilleures performances. Il est ainsi question d'un gain de 20% en performances brutes, de 500% pour les applications d'intelligence artificielle, et de performances brutes doublées pour les graphismes intégrés avec la nouvelle architecture Iris Xe Graphics.Pour ce qui est de la connectique, les processeurs Tiger Lake prennent nativement en charge le Wi-Fi 6 pour des débits sans fil jusqu'à trois fois plus rapides, l'USB 4 et le Thunderbolt 4 pour des débits de 40 Gb/s, et le PCie 4.0 pour de meilleurs débits internes — la vitesse des SSD va encore augmenter . Ces processeurs permettent la prise en charge d'un écran 8K HDR et de quatre écrans 4K HDR en simultané.Les premiers ordinateurs équipés de ces nouveaux processeurs d'Intel seront dévoilés dans les prochaines semaines et ils seront donc disponibles plus ou moins en même temps que les premiers Macs dotés d'une puce Apple Silicon, dont la commercialisation doit survenir avant la fin de cette année 2020. Les premiers tests réalisés avec la puce Apple A12Z des Mac mini ARM destinés aux développeurs sont très encourageants , et on attend donc avec impatience que la puce Apple A14 , qui sera la première gravée avec une finesse de 5 nanomètres, dévoile tous ses secrets.