La France va lancer les enchères de la 5G

Les opérateurs téléphoniques français espéraient initialement pouvoir lancer leurs premiers réseaux 5G dès l'été 2020, mais des désaccords sur le prix des licences ont conduit à un premier retard de trois mois, puis la crise sanitaire due au coronavirus a de nouveau repoussé l'échéance. Cette fois, ce serait enfin la bonne : les enchères seront lancées le 29 septembre, selon les informations du journal Les Échos . Il est toujours question d'un montant minimum de 2,17 milliards d'euros pour l'obtention des bandes disponibles : les quatre opérateurs débourseront chacun 350 millions d'euros pour l'achat d'un premier bloc de 50 MHz, puis les onze tranches de 10 MHz restantes seront vendues par l'État à partir de 70 millions d'euros. Il ne sera pas possible pour un opérateur de détenir plus de 100 MHz.Ces enchères concernent les fréquences comprises entre 3,4 et 3,8 GHz, et pas la bande des 26 GHz connue sous le nom de bande millimétrique (mmWave), qui offre des débits supérieurs (mais sur une portée bien moindre) et dont la prise en charge pourrait distinguer l'iPhone 12 Pro de l'iPhone 12. Les premières offres commerciales pourraient être disponibles en toute fin d'année mais elles ne concerneront qu'un nombre très limité de clients, uniquement dans les grandes villes dans un premier temps. Les premiers modèles d'iPhone compatibles, qui seront donc l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, devraient être commercialisé d'ici la fin du mois d'octobre