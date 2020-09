Concept : l'iPad Air 4, inspiré de l'iPad Pro, en rendus

L'iPad Air s'apprête à subir d'importantes transformations cet automne, si les récentes rumeurs et fuites sont correctes. La tablette devrait en effet adopter un design qui se rapprochera grandement de celui de l'iPad Pro, avec un écran aux bords arrondis et aux marges réduites grâce à l'abandon du traditionnel bouton d'accueil. Avec une diagonale de 10,8" , l'iPad Air 4 serait un peu plus petit que l'iPad Pro de 11". Pour baisser les coûts, Apple ferait un certain nombre de compromis, dont le plus emblématique serait l'absence de Face ID et l'intégration de Touch ID sur le bouton d'allumage . Un seul appareil photo, sans flash, serait également présent à l'arrière de l'appareil, avec une protubérance qui était jusque là absente sur cette gamme.En reprenant les différents éléments dont nous disposons, le site svetapple.sk s'est amusé à créer des rendus 3D de ce tant attendu iPad Air 4 avec son nouveau design aux bords plats, le Smart Connector à l'arrière, le nouvel appareil photo et le bouton d'allumage prenant de l'embonpoint pour offrir une surface plus grande à la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID.Apple a déjà enregistré toute une série de nouveaux modèles d'iPad auprès d'un organisme russe la semaine dernière, et il ne fait donc aucun doute que la commercialisation de ces tablettes est prévue pour bientôt. Cela pourrait même être dès ce mois de septembre, selon Jon Prosser . Si vous avez prévu de vous équiper, il est donc vivement conseillé d'attendre un peu...