Apple repousse l'anti-suivi publicitaire d'iOS 14

Nous pensons que la technologie doit protéger le droit fondamental des utilisateurs à la vie privée, et que cela implique de donner aux utilisateurs les outils pour comprendre quels sont les applications et sites web qui sont susceptibles de partager leurs données avec d'autres entreprises dans des objectifs publicitaires, ainsi que les outils pour révoquer la permission pour ce suivi. Une fois activé, un panneau donnera aux utilisateurs la possibilité d'autoriser ou d'interdire le suivi et cela application par application. Nous voulons donner aux développeurs le temps de faire les changements nécessaires et en conséquence, nous n'imposerons l'utilisation de ce panneau qu'en début d'année prochaine.

Avec iOS 14, Apple a mis en place un nouveau panneau permettant d'encadrer le suivi publicitaire des utilisateurs entre les sites et les applications qu'ils parcourent. Toute application souhaitant intégrer l'IDFA (), un identifiant unique qui permet aux publicitaires de suivre le comportement de l'utilisateur à travers ses différentes activités, doit ainsi demander son avis préalable à la première ouverture de l'app. Plusieurs acteurs majeurs du milieu publicitaire se sont élevés contre cette fonctionnalité ; Facebook a par exemple estimé à plus de 50% la chute de ses revenus sur iOS suite à la mise en place de ce panneau.Les publicitaires craignaient bien sûr qu'une grande majorité d'utilisateurs refuse systématiquement le suivi, mais ils estimaient également qu'Apple ne leur laissait pas suffisamment de temps pour modifier leur fonctionnement et s'adapter au mieux à un monde sans l'IDFA. Apple a été à l'écoute de cette dernière plainte et a annoncé le report du lancement de cette fonctionnalité au début de l'année prochaine. Apple a communiqué la déclaration suivante à TechCrunch Selon The Information , Apple n'aurait pas tellement eu pitié des publicitaires mais plutôt des petits éditeurs de jeux vidéo gratuits qui se financent via la publicité présente au sein de leurs applications. Les développeurs ayant adopté ce mode de rémunération sont en effet très nombreux sur l'App Store. Ce nouvel outil sera donc lancé en début d'année 2021 avec une future mise à jour intermédiaire d'iOS 14.