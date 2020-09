De nouveaux fonds d'écran pour la septième version bêta d'iOS 14

Le rythme des versions bêta d'iOS 14 s'accélère. Habituellement de deux semaines, l'écart entre deux publications s'est réduit à neuf jours pour cette septième mouture qui a été publiée hier soir. On sent que la finalisation de la mise à jour approche petit à petit, et les nouveautés sont moins nombreuses qu'au début de l'été. Outre les habituelles corrections de bugs, on repère tout de même un petit changement : Apple a ajouté la prise en charge du mode sombre pour ses fonds d'écran arc-en-ciel, qui passent alors sur fond noir. Cette nouveauté a un désavantage majeur : étant impossible de choisir un fond d'écran destiné au mode clair lorsque le mode sombre est activé de manière permanente, tous les fonds d'écran arc-en-ciel s'affichent sur fond noir en mode sombre...Les nouvelles versions d'iOS sortent chaque année dans le courant du mois de septembre, mais la situation pourrait être un peu différente cette année : Apple ayant prévenu que l'iPhone 12 sortirait en retard sur le calendrier habituel (vraisemblablement à la fin du mois d'octobre), les développeurs de Cupertino ont un peu plus de temps que d'habitude pour peaufiner les derniers détails. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés de cette future mise à jour sur cette page