Vie privée : Apple lance une pub humoristique

Les hasards du calendrier ne manquent parfois pas d'ironie. Quelques heures avant d'annoncer le report du lancement de l'outil anti-suivi publicitaire d'iOS 14 , Apple a hier lancé une nouvelle campagne de publicité mondiale destinée à promouvoir l'iPhone en tant qu'outil permettant de mieux protéger sa vie privée. Sans parler de fonctionnalités et sans même réellement montrer l'iPhone, le clip humoristique met en scène différentes personnes révélant des informations personnelles en public, d'un numéro de carte bancaire au contenu de leur historique de recherche., conclut la campagne dans sa déclinaison française (plus courte que la version originale).

En anglais

En français

Apple a déjà lancé plusieurs campagnes sur ce sujet ces dernières années et continue de forger sa réputation dans le respect de la vie privée. De nouvelles fonctionnalités s'ajoutent chaque année à iOS pour renforcer la sécurité des données, et une petite nouveauté d'iOS 14 a notamment fait couler beaucoup d'encre cette année. Avec la nouvelle version du système mobile d'Apple, dont la version finale doit sortir dans les prochaines semaines, une petite notification s'affiche désormais lorsqu'une application utilise les données enregistrées dans le presse-papier (le fameux "copier-coller"). Suite à la publication de la première version bêta d'iOS 14, beaucoup d'applications se sont fait surprendre à récupérer les données du presse-papier de manière systématique et ont rapidement dû revoir leurs pratiques.