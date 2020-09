Apple investit dans l'énergie éolienne au Danemark

Apple va investir dans la construction de deux des plus grandes éoliennes terrestres du monde dans la ville danoise de Esbjerg, vient d'annoncer le principal intéressé par voie de communiqué de presse . Les deux turbines de 200 mètres de hauteur devraient être capables de produire 62 gigawatts-heure chaque année, l'équivalent de la consommation de 20 000 ménages. Il s'agira d'un test en vue de mettre en place un site d'éoliennes offshore. L'énergie produite alimentera le centre de données d'Apple situé à Viborg, le surplus de production étant reversé dans le réseau domestique danois.

Le centre de données d'Apple à Viborg, Danemark

Apple utilise 100% d'énergie renouvelable (en facturation nette ) pour ses équipements partout dans le monde depuis deux ans et continue d'investir pour mettre en place de nouveaux sites de production et encourager ses sous-traitants et partenaires à faire de même. Ces investissements s'inscrivent dans un projet plus large : atteindre 100% de neutralité carbone en 2030, y compris chez les sous-traitants de l'entreprise.