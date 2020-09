Un iPhone 12 Pro Max mmWave dans... trois pays seulement ?

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront les premiers smartphones d'Apple à intégrer un modem 5G , mais il pourrait y avoir des différences de prise en charge selon les modèles. Une chose est certaine : toutes les références seront compatibles avec la 5G "classique", qui désigne les bandes situées sous 6 GHz. C'est cette technologie qui sera utilisée pour le lancement de la 5G en France en fin d'année. Pour les ondes millimétriques, qui utilisent la bande des 26 GHz et sont connues sous le nom de mmWave, la situation est beaucoup plus floue.La 5G mmWave offre des débits jusqu'à dix fois plus rapides que la 5G classique (il est possible de dépasser la barre du gigabit par seconde), mais sur des distances bien plus faibles et avec une forte sensibilité aux obstacles : la technologie est donc complémentaire, et seulement complémentaire. Les composants nécessaires pour prendre en charge la 5G mmWave sont plus élaborés et donc plus coûteux, mais également plus volumineux et plus gourmands en énergie.Selon Fast Company , Apple ne se lancerait donc pas dans la 5G mmWave tête baissée et seul l'iPhone 12 Pro Max, le plus grand modèle avec son écran de 6,7", intégrerait un modem et des antennes compatibles. Ce grand modèle serait en effet le seul à offrir le volume suffisant à l'intégration des composants nécessaires, tout en disposant d'une batterie plus grande pour compenser la hausse de consommation. Apple ne souhaiterait également pas lancer de modèles compatibles mmWave sur les marchés où cette technologie n'est pas encore en cours de déploiement : l'iPhone 12 Pro Max mmWave ne serait ainsi lancé qu'aux États-Unis, en Corée du Sud ainsi qu'au Japon.

Concept par EverythingApplePro

Il est bien sûr impossible de vérifier la véracité des allégations de nos confrères et il faudra donc attendre la présentation de la nouvelle gamme d'iPhone pour être définitivement fixés. Le développement de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro a été fortement perturbé par la crise sanitaire du coronavirus et Apple a prévenu que la commercialisation des nouveaux modèles aurait du retard sur le calendrier habituel : au lieu d'une présentation en septembre comme chaque année, il faudra sans doute patienter jusqu'à la deuxième quinzaine du mois d'octobre.