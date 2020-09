La keynote de rentrée d'Apple annoncée cette semaine ?

C'est traditionnellement au début du mois de septembre qu'Apple tient son événement de rentrée, durant lequel elle annonce sa nouvelle gamme d'iPhone, d'Apple Watch ainsi que ses autres nouveautés pour le début de l'automne. Cette année 2020 est évidemment particulière, et Apple a déjà prévenu que ses nouveaux modèles d'iPhone seraient en retard sur le calendrier habituel. Si quelques bruits de couloir ont évoqué la possibilité de la tenue d'un événement à la mi-octobre , Apple pourrait finalement dégainer un peu plus tôt que prévu.Selon Jon Prosser , Apple aurait prévu de lancer un communiqué de presse ce mardi 8 septembre, à 15h précises (heure de Paris). Lene donne pas d'informations sur le contenu de l'annonce, mais il avait déjà affirmé dès le mois d'août qu'Apple profiterait de cette seconde semaine de septembre pour dévoiler la nouvelle gamme d'Apple Watch ainsi que de nouveaux modèles d'iPad. Selon Mark Gurman toutefois, ce ne sont pas nécessairement de nouveaux produits qui seraient lancés cette semaine, mais plutôt les invitations pour l'événement de rentrée d'Apple qui pourrait alors se tenir — sans doute de manière virtuelle — durant la deuxième quinzaine du mois de septembre.

Tim Cook lors de la WWDC 2020

De nombreux indices vont dans le sens d'annonces prochaines du côté de Cupertino : Apple a récemment déposé de nouveaux modèles d'Apple Watch et d'iPad auprès d'un organisme de certification russe, et les stocks de l'Apple Watch Series 5 commencent à s'épuiser . Le timing précis est impossible à prévoir, mais toutes les rumeurs — en dehors de Jon Prosser pour l'Apple Watch et les iPad — pointent vers une sortie en octobre . En jouant un peu sur les mots, tout le monde pourrait plus ou moins avoir raison : il reste possible qu'Apple annonce de nouveaux produits sans réelle disponibilité immédiate, entre périodes de précommandes et pénuries soigneusement organisées... Une chose est certaine : si vous avez prévu d'acheter un iPhone (hors iPhone SE), une Apple Watch, un iPad 10,2" ou un iPad Air, attendez encore un peu !