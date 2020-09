Montre connectée : l'apnée du sommeil chez Withings

C'est chaque année la même rengaine : l'Apple Watch va-t-elle gagner de nouveaux capteurs et être capable de mesurer de nouvelles données permettant de détecter certains problèmes de santé chez l'utilisateur ? Pour l'Apple Watch Series 6 qui sera commercialisée cet automne, les rumeurs ont été plutôt calmes et un certain suspense persiste donc, mais il a tout de même été question de mesure du taux d'oxygène dans le sang pour mesurer l'hypoxémie et pourquoi pas prévenir les attaques de panique . On sait également qu'Apple travaille dur sur la détection non intrusive de la glycémie , mais cela ne devrait pas être pour tout de suite. Également, watchOS se met cette année à la détection du sommeil et on se doute qu'Apple va tenter d'aller plus loin dans cette direction.Chez Withings, la ScanWatch annoncée aujourd'hui inaugure une fonctionnalité qui ferait sans doute un tabac sur l'Apple Watch : la, autrement dit les symptômes d’apnée du sommeil, un trouble très largement sous-diagnostiqué (au mieux 30% des cas) qui toucherait de 1,5 à 3 millions de personnes en France. Pour réaliser ses mesures, la ScanWatch utilise son cardiofréquencemètre et son accéléromètre pour surveiller les fréquences cardiaques et respiratoires, la saturation en oxygène, ainsi que les mouvements tout au long de la nuit. Cette fonctionnalité est loin du gadget : Withings indique que des études cliniques sont en cours pour que la ScanWatch puisse obtenir la certification médicale de détection de l’apnée du sommeil, les alertes de la montre devant permettre une confirmation par l'examen plus approfondi d'un médecin du sommeil.La ScanWatch est un concept radicalement différent de l'Apple Watch, qui dispose d'un grand écran permettant une bien plus grande polyvalence. La sobriété de la montre de Withings lui donne d'autres avantages comme une autonomie de 30 jours, contre 18 heures pour la montre d'Apple, ce qui est bien pratique pour réaliser des mesures la nuit lorsque l'Apple Watch est généralement sur son socle en train de recharger. La ScanWatch est disponible en deux coloris et deux tailles, à 279,95 € pour 38 mm et 299,95 € pour 42 mm.L'Apple Watch Series 6, grâce à la mesure du taux d'oxygène dans le sang, va-t-elle être en mesure de répliquer à la ScanWatch de Withings ? Nous le saurons très bientôt : la nouvelle gamme de montres connectées d'Apple devrait être commercialisée d'ici le mois d'octobre au plus tard.