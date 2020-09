AirPlay et HomeKit vont arriver sur les téléviseurs LG de 2018

Voilà une bonne nouvelle pour les utilisateurs de téléviseurs LG de 2018 : la marque coréenne vient d'annoncer que les modèles en question recevront une mise à jour leur apportant une compatibilité avec AirPlay 2 et HomeKit d'Apple. LG précise que cette compatibilité sera disponible avant la fin de cette année 2020. Pour ce qui est de l'application Apple TV, celle-ci est déjà disponible pour les modèles OLED et Super UHD et elle le sera bientôt pour les modèles UHD classiques.Apple avait annoncé en janvier dernier que son application Apple TV serait disponible sur les nouveaux téléviseurs de LG, Sony et Vizio en 2020, en plus de ceux de Samsung qui avaient pris un peu d'avance en fin d'année dernière. La compatibilité avec les "anciens" modèles de 2018 et de 2019 avait bien été promise dès le départ, mais LG ne semble pas pressé outre mesure...