Les stocks d'Apple Watch Series 5 au plus bas

L'Apple Watch Series 5 rencontre des problèmes de stocks depuis la fin du mois d'août et la pénurie prend chaque jour un peu plus d'importance. Elle s'étend désormais aux modèles de 40 mm, et elle touche fortement les États-Unis où pratiquement plus aucun modèle n'est actuellement disponible, que cela soit en boutique ou à l'expédition. Il semble de plus en plus certain qu'Apple a cessé la fabrication de ces modèles et que la présentation d'une nouvelle gamme est imminente.La semaine dernière, le journaliste Mark Gurman nous confirmait qu'Apple s'apprêtait bien à mettre l'Apple Watch Series 5 à la retraite, cette dernière étant logiquement remplacée par l'Apple Watch Series 6 attendue pour cet automne. En entrée de gamme, l'Apple Watch Series 3 un peu vieillissante recevrait une mise à jour, sans changement de design, sur le modèle de ce qu'Apple a déjà fait avec ses téléphones en remplaçant l'iPhone 8 par l'iPhone SE de deuxième génération.Concernant le calendrier, certaines sources mentionnent une sortie en octobre avec l'iPhone 12 mais d'autres comme Jon Prosser ne cessent d'affirmer que la présentation aura lieu dès le début de ce mois de septembre, comme chaque année, avec un lancement qui serait donc cette fois décorrélé de celui de l'iPhone. Leen remettait une nouvelle couche cette nuit : la présentation de l'Apple Watch Series 6 (et d'un nouveau modèle d'iPad Air) aurait lieu directement par voie de communiqué de presse ce mardi 8 septembre. Fin du suspense dans quelques heures...