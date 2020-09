L'extravagant Apple Store sur l'eau de Marina Bay Sands

Il ouvrira ses portes ce jeudi et Apple a tenu à en faire la présentation officielle avec quelques jours d'avance : l'Apple Store de Marina Bay Sands, à Singapour, est sans doute le projet architectural le plus ambitieux de l'entreprise jusqu'ici. La boutique prend en effet la forme d'une sphère posée sur l'eau avec une vue à 360 degrés sur la baie de Singapour. Le dôme, entièrement en verre, est constitué de 114 vitres tenues par 10 meneaux, avec des auvents pour rediriger la lumière. La boutique est accessible par le biais d'une passerelle depuis le quai, et elle est également raccordée au centre commercial par la partie sous-terraine de l'Apple Store. Apple précise que l'oculus présent au sommet du dôme a été inspiré du Panthéon de Rome.On retrouve sans surprise les aménagements habituels des Apple Stores récents, dont le gigantesque écran 6K de 444" et les ficus dont le pot fait office de siège. 148 employés peupleront ce magasin de Marina Bay Sands, avec la maitrise d'un total de 23 langues.