Apple recrute pour les partenariats d'Apple TV+

Apple veut développer les partenariats autour de son service de streaming Apple TV+ et nous venons d'apprendre le recrutement de Tim Connolly , un ancien de Disney, Hulu et Quibi. Dans ses deux précédentes entreprises, Tim Connolly était responsable des partenariats, notamment de distribution sur d'autres plateformes. Il a par exemple supervisé la création d'un bundle regroupant Spotify et Hulu, ou permis la diffusion des réseaux de Disney et de Quibi sur de nouvelles plateformes. Son nouveau rôle au sein d'Apple n'est pas précisé, mais on imagine sans mal qu'il sera amené à plancher sur des affaires similaires à Cupertino.Apple a déjà commencé à mettre en place d'importants partenariats pour Apple TV+. Le mois dernier a ainsi été lancé un bundle permettant aux abonnés américains d'Apple TV+ d'accéder à CBS All Access et Showtime pour 9,99 dollars par mois, au lieu du double normalement. Apple compterait également mettre en place des offres groupées permettant de faire des économies sur ses propres services : une offre surnommée Apple One serait ainsi lancée cet automne pour offrir des rabais aux clients souhaitant s'abonner à plusieurs services (Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, iCloud...) à la fois.