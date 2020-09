Et si Apple ne présentait pas l'iPhone 12 le 15 septembre ?

Il n'a fallu que quelques minutes suite à l'annonce de la tenue d'un événement spécial Apple le mardi 15 septembre pour que Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg dont les sources sont généralement excellentes — il avait d'ailleurs prévu l'annonce de cette keynote — donne un avertissement qui sonnera comme une douche froide pour ceux qui attendaient l'iPhone 12 de pied ferme : cette conférence de rentrée serait avant tout consacrée à l'Apple Watch et l'iPad Air. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro auraient pris trop de retard pour une annonce dès ce mois-ci et il faudrait ainsi patienter jusqu'au mois d'octobre pour pouvoir découvrir les nouveaux smartphones d'Apple.Cela fait plusieurs mois que la crise sanitaire du COVID-19 perturbe le développement des nouveaux modèles d'iPhone, au point qu'Apple a fini par confirmer en juillet dernier, lors de l'annonce de ses résultats financiers, avoir. Une sortie dès le mois de septembre comme chaque année était donc totalement exclue, mais une présentation concomitante à celle de l'Apple Watch restait possible, quitte à ne lancer les précommandes que plusieurs semaines plus tard. Cela ne serait donc pas le cas.Il est fréquent qu'Apple glisse des petits indices dans les invitations à ses événements. Il n'y a aucun sous-titre pour accompagner le visuel présent sur son site web , mais Apple n'a pas pu s'empêcher d'en placer un dans la version de l'invitation destinée à la presse :, peut-on y lire. Le temps passe vite... Une référence directe à l'Apple Watch ? Parallèlement, certains pourraient voir dans l'intense utilisation du bleu foncé une autre référence au futur coloris bleu de l'iPhone 12 Pro Mark Gurman est l'une des sources les mieux informées et les plus crédibles à propos des projets d'Apple. Si Apple devait préparer les esprits à une petite déception sans pour autant communiquer officiellement, il n'y aurait pas meilleur porte-parole. Si cette indiscrétion se confirme, le décalage ne sera quoi qu'il en soit que de quelques semaines, avec un second événement prévu pour le mois d'octobre.