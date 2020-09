L'Apple Watch Series 6 presque confirmée par Apple

L'événement spécial qu'Apple organisera le mardi 15 septembre sera l'occasion de découvrir l'Apple Watch Series 6. Alors que l'iPhone 12, dont le développement est en retard, ne devrait finalement pas être lancé avant le mois d'octobre , la nouvelle montre connectée d'Apple serait prête à être présentée et Apple a vendu la mèche en l'insérant dans la liste des mots clés de la vidéo YouTube de l'événement. La liste contient tout un tas de termes qui semblent plutôt génériques pour couvrir le plus large possible, mais la ligne « Series 6 » est plus spécifique que les autres (en dehors peut-être de l'iPad Air, dont la mise à jour est également attendue ) et ne peut référer qu'à la prochaine génération de montres d'Apple.Les stocks de l'Apple Watch Series 5 sont au plus bas depuis quelques jours et de nombreuses références ne sont plus disponibles. L'Apple Watch Series 5 devrait en effet céder sa place à l'Apple Watch Series 6, dont les nouveautés sont encore assez floues même s'il a beaucoup été question de mesure du taux d'oxygène dans le sang dans les rumeurs. En entrée de gamme, il est possible que l'Apple Watch Series 3 reçoive une petite mise à jour pour intégrer des composants plus au goût du jour, sans changement de design.